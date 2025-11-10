Daku V2 Harga Hari Ini

Harga langsung Daku V2 (DAKU) hari ini ialah $ 0.127767, dengan 3.47% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DAKU kepada USD penukaran adalah $ 0.127767 setiap DAKU.

Daku V2 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 76,662,422, dengan bekalan edaran sebanyak 600.00M DAKU. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DAKU didagangkan antara $ 0.121068 (rendah) dan $ 0.129001 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.152985, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.02737318.

Dalam prestasi jangka pendek, DAKU dipindahkan +0.32% dalam sejam terakhir dan -2.04% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Daku V2 (DAKU) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Daku V2 ialah $ 76.66M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DAKU ialah 600.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 599999750.615455. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 76.66M.