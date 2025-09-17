DALGO (DALGO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.15% Perubahan Harga (1D) +1.68% Perubahan Harga (7D) +3.80% Perubahan Harga (7D) +3.80%

DALGO (DALGO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DALGO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DALGO sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DALGO telah berubah sebanyak -0.15% sejak sejam yang lalu, +1.68% dalam 24 jam dan +3.80% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DALGO (DALGO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 115.96K$ 115.96K $ 115.96K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 115.96K$ 115.96K $ 115.96K Bekalan Peredaran 99.23B 99.23B 99.23B Jumlah Bekalan 99,229,080,000.0 99,229,080,000.0 99,229,080,000.0

Had Pasaran semasa DALGO ialah $ 115.96K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DALGO ialah 99.23B, dengan jumlah bekalan sebanyak 99229080000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 115.96K.