DAM IT ($DAMMIT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.23% Perubahan Harga (1D) +8.83% Perubahan Harga (7D) -10.78% Perubahan Harga (7D) -10.78%

DAM IT ($DAMMIT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $DAMMIT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $DAMMIT sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $DAMMIT telah berubah sebanyak -0.23% sejak sejam yang lalu, +8.83% dalam 24 jam dan -10.78% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DAM IT ($DAMMIT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 21.71K$ 21.71K $ 21.71K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 21.71K$ 21.71K $ 21.71K Bekalan Peredaran 994.86M 994.86M 994.86M Jumlah Bekalan 994,860,772.076928 994,860,772.076928 994,860,772.076928

Had Pasaran semasa DAM IT ialah $ 21.71K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $DAMMIT ialah 994.86M, dengan jumlah bekalan sebanyak 994860772.076928. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.71K.