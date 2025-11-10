Danaher xStock Harga Hari Ini

Harga langsung Danaher xStock (DHRX) hari ini ialah $ 210.52, dengan 0.02% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DHRX kepada USD penukaran adalah $ 210.52 setiap DHRX.

Danaher xStock kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 186,866, dengan bekalan edaran sebanyak 887.66 DHRX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DHRX didagangkan antara $ 210.47 (rendah) dan $ 210.63 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 230.48, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 180.2.

Dalam prestasi jangka pendek, DHRX dipindahkan +0.01% dalam sejam terakhir dan +0.07% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Danaher xStock (DHRX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 186.87K
Kelantangan (24J) --
Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.78M
Bekalan Peredaran 887.66
Jumlah Bekalan 22,719.91463654147

