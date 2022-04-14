Tokenomik DANCE MEMECOIN (DANCE)
DANCE MEMECOIN (DANCE) Maklumat
WELCOME to the PARTY! $DANCE is the CURRENCY of FUN and ENTERTAINMENT. DANCE is UNIVERSAL.
Put on your shutter glasses, dance, and let's have fun and earn when others have fun. DANCE MEMECOIN is the next BIG thing in CRYPTO on the SOLANA BLOCKCHAIN.
DANCE MEMECOIN plans to build CLUB 69 in the METAVERSE where you can be NAUGHTY or NICE with your VR HEADSET (development starts at $1 Billion market cap).
DANCE MEMECOIN is building the BIGGEST & COOLEST MEME MERCH & MUSIC that gives back to the COMMUNITY [ buy merch + play music = charity ]. MEME MUSIC is NOW AVAILABLE on all SOCIAL MEDIA + DIGITAL PLATFORMS [ 80+ TRACKS ].
DANCE MEMECOIN has 8 BILLION tokens ONE FOR EVERYONE with no TAXES and 10% of TOTAL SUPPLY is in the PARTY POT (the wealthy witch manages the party pot)
THE PARTY POT turns $DANCE into $USD to build a GROWTH FUND for more SUCCESS in both BULL or BEAR markets.
$DANCE is the life of the PARTY and CURRENCY in our ECOSYSTEM driving UTILITY, ADOPTION and HIGH VOLUME.
Let's shape the FUTURE of DANCE, FUN, CONNECTION & ENTERTAINMENT TOGETHER.
DANCE MEMECOIN (DANCE) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk DANCE MEMECOIN (DANCE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik DANCE MEMECOIN (DANCE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik DANCE MEMECOIN (DANCE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token DANCE yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token DANCE yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik DANCE, terokai DANCE harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.