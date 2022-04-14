Tokenomik Dank Frog (DANK)

Lihat cerapan utama tentang Dank Frog (DANK), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Dank Frog (DANK) Maklumat

Take Over (CTO), where the community took charge of the project to create something new and exciting in the crypto space. It is about collectibles. Meme coin based on legendary MLG Frog meme which main purpose is to be collected and hold. The $DANK project is a meme coin revolution fully powered by the community. It started as a Community Inspired by the viral power of frog memes and meme coins like $PEPE, $DANK aims to leverage humor, community spirit, and hype to become the next meme coin sensation on the Solana blockchain.

Laman Web Rasmi:
https://dankfrogcto.com/

Dank Frog (DANK) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Dank Frog (DANK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 8.14K
Jumlah Bekalan:
$ 999.05M
Bekalan Edaran:
$ 999.05M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 8.14K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00019623
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00000447
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik Dank Frog (DANK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Dank Frog (DANK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DANK yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DANK yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DANK, terokai DANK harga langsung token!

DANK Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju DANK? Halaman ramalan harga DANK kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.