Harga langsung DAOBase (BEE) hari ini ialah $ 0.01719587, dengan 2.05% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BEE kepada USD penukaran adalah $ 0.01719587 setiap BEE.

DAOBase kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 945,771, dengan bekalan edaran sebanyak 55.00M BEE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BEE didagangkan antara $ 0.01719522 (rendah) dan $ 0.0175554 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.119035, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00840027.

Dalam prestasi jangka pendek, BEE dipindahkan +0.00% dalam sejam terakhir dan -26.31% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

DAOBase (BEE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 945.77K$ 945.77K $ 945.77K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.20M$ 17.20M $ 17.20M Bekalan Peredaran 55.00M 55.00M 55.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa DAOBase ialah $ 945.77K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BEE ialah 55.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.20M.