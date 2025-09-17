DapyAI ($DAPY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00245948$ 0.00245948 $ 0.00245948 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) +2.20% Perubahan Harga (7D) -4.08% Perubahan Harga (7D) -4.08%

DapyAI ($DAPY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $DAPY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $DAPY sepanjang masa ialah $ 0.00245948, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $DAPY telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +2.20% dalam 24 jam dan -4.08% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DapyAI ($DAPY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 83.13K$ 83.13K $ 83.13K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 83.13K$ 83.13K $ 83.13K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa DapyAI ialah $ 83.13K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $DAPY ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 83.13K.