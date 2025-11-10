Dark Cheems Harga Hari Ini

Harga langsung Dark Cheems (TOTAKEKE) hari ini ialah $ 0.00049355, dengan 1.72% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TOTAKEKE kepada USD penukaran adalah $ 0.00049355 setiap TOTAKEKE.

Dark Cheems kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 493,560, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B TOTAKEKE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TOTAKEKE didagangkan antara $ 0.00047664 (rendah) dan $ 0.0005169 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01529702, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00029539.

Dalam prestasi jangka pendek, TOTAKEKE dipindahkan +0.16% dalam sejam terakhir dan -13.65% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Dark Cheems (TOTAKEKE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 493.56K$ 493.56K $ 493.56K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 493.56K$ 493.56K $ 493.56K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Dark Cheems ialah $ 493.56K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TOTAKEKE ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 493.56K.