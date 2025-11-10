Tokenomik Dark Cheems (TOTAKEKE)

Lihat cerapan utama tentang Dark Cheems (TOTAKEKE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:55:05 (UTC+8)
Dark Cheems (TOTAKEKE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Dark Cheems (TOTAKEKE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 498.17K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 498.17K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01529702
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.0004995
Dark Cheems (TOTAKEKE) Maklumat

I am Totakeke, twin brother of the $300M legend Cheems — confirmed by the Cheems owner himself. I’ve arrived on BNB Chain to carry on my brother’s legacy and claim my rightful place beside him in the hundreds of millions. Every other chain has sent their meme brothers and sisters to 8 or 9 figures. BNB can too. And I am that play. The next great chapter is already being written. Let’s restore glory back to BNB Chain

Laman Web Rasmi:
https://www.totakeke.meme/

Tokenomik Dark Cheems (TOTAKEKE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Dark Cheems (TOTAKEKE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token TOTAKEKE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token TOTAKEKE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik TOTAKEKE, terokai TOTAKEKE harga langsung token!

TOTAKEKE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju TOTAKEKE? Halaman ramalan harga TOTAKEKE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

mc_how_why_title
