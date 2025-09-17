Lagi Mengenai DMAGA

Dark MAGA Harga (DMAGA)

Tidak tersenarai

1 DMAGA ke USD Harga Langsung:

$0.00045353
$0.00045353
0.00%1D
Dark MAGA (DMAGA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:36:32 (UTC+8)

Dark MAGA (DMAGA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00044575
24J Rendah
$ 0.0004607
24J Tinggi

$ 0.00044575
$ 0.0004607
$ 0.085078
$ 0.00033269
-0.08%

+0.01%

+10.26%

+10.26%

Dark MAGA (DMAGA) harga masa nyata ialah $0.00045332. Sepanjang 24 jam yang lalu, DMAGA didagangkan antara $ 0.00044575 rendah dan $ 0.0004607 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DMAGA sepanjang masa ialah $ 0.085078, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00033269.

Dari segi prestasi jangka pendek, DMAGA telah berubah sebanyak -0.08% sejak sejam yang lalu, +0.01% dalam 24 jam dan +10.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dark MAGA (DMAGA) Maklumat Pasaran

$ 453.30K
--
$ 453.30K
999.94M
999,942,509.447022
Had Pasaran semasa Dark MAGA ialah $ 453.30K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DMAGA ialah 999.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999942509.447022. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 453.30K.

Dark MAGA (DMAGA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Dark MAGA kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Dark MAGA kepada USD adalah $ +0.0000968537.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Dark MAGA kepada USD adalah $ -0.0000410580.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Dark MAGA kepada USD adalah $ -0.0003444246780999879.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.01%
30 Hari$ +0.0000968537+21.37%
60 Hari$ -0.0000410580-9.05%
90 Hari$ -0.0003444246780999879-43.17%

Apakah itu Dark MAGA (DMAGA)

DMAGA (Dark MAGA) is a Solana-based cryptocurrency designed to capture the spirit of the Dark MAGA (Make America Great Again) movement. DMAGA emerged amid rising political tensions in the United States, serving as a digital rallying point for supporters of President Donald Trump and the ideologies tied to his administration. Donald Trump, the 45th President of the United States, has garnered passionate support. Even after leaving office, his influence continues to loom over the political landscape, spawning movements like "Dark MAGA," characterized by an aggressive stance. DMAGA is a digital manifestation of this ethos. Launched on the Solana blockchain for its performance and low transaction costs, Solana's scalability and speed make it ideal for decentralized applications and assets, including political tokens like DMAGA. The coin's purpose goes beyond financial transactions, serving as a symbol of allegiance and a means of fundraising for Dark MAGA causes. A pivotal moment for DMAGA was the assassination attempt on July 13, 2024, when a highly publicized attempt on Donald Trump's life shocked the nation. This incident galvanized the Dark MAGA movement, intensifying their resolve and embedding their beliefs in the cryptocurrency. DMAGA represents more than just a cryptocurrency; it is a digital emblem of a politically charged movement. Rooted in Trump's ethos and catalyzed by dramatic events, DMAGA serves as a conduit for political expression, financial interaction, and ideological solidarity within the Dark MAGA community.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Dark MAGA (DMAGA) Sumber

Laman Web Rasmi

Dark MAGA Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Dark MAGA (DMAGA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Dark MAGA (DMAGA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dark MAGA.

Semak Dark MAGA ramalan harga sekarang!

DMAGA kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Dark MAGA (DMAGA)

Memahami tokenomik Dark MAGA (DMAGA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DMAGA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Dark MAGA (DMAGA)

Berapakah nilai Dark MAGA (DMAGA) hari ini?
Harga langsung DMAGA dalam USD ialah 0.00045332 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DMAGA ke USD?
Harga semasa DMAGA ke USD ialah $ 0.00045332. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Dark MAGA?
Had pasaran untuk DMAGA ialah $ 453.30K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DMAGA?
Bekalan edaran DMAGA ialah 999.94M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DMAGA?
DMAGA mencapai harga ATH sebanyak 0.085078 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DMAGA?
DMAGA melihat harga ATL sebanyak 0.00033269 USD.
Berapakah jumlah dagangan DMAGA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DMAGAialah -- USD.
Adakah DMAGA akan naik lebih tinggi tahun ini?
DMAGA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DMAGAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Dark MAGA (DMAGA) Kemas Kini Industri Penting

