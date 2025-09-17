Apakah itu Dark MAGA (DMAGA)

DMAGA (Dark MAGA) is a Solana-based cryptocurrency designed to capture the spirit of the Dark MAGA (Make America Great Again) movement. DMAGA emerged amid rising political tensions in the United States, serving as a digital rallying point for supporters of President Donald Trump and the ideologies tied to his administration. Donald Trump, the 45th President of the United States, has garnered passionate support. Even after leaving office, his influence continues to loom over the political landscape, spawning movements like "Dark MAGA," characterized by an aggressive stance. DMAGA is a digital manifestation of this ethos. Launched on the Solana blockchain for its performance and low transaction costs, Solana's scalability and speed make it ideal for decentralized applications and assets, including political tokens like DMAGA. The coin's purpose goes beyond financial transactions, serving as a symbol of allegiance and a means of fundraising for Dark MAGA causes. A pivotal moment for DMAGA was the assassination attempt on July 13, 2024, when a highly publicized attempt on Donald Trump's life shocked the nation. This incident galvanized the Dark MAGA movement, intensifying their resolve and embedding their beliefs in the cryptocurrency. DMAGA represents more than just a cryptocurrency; it is a digital emblem of a politically charged movement. Rooted in Trump's ethos and catalyzed by dramatic events, DMAGA serves as a conduit for political expression, financial interaction, and ideological solidarity within the Dark MAGA community.

Berapakah nilai Dark MAGA (DMAGA) hari ini? Harga langsung DMAGA dalam USD ialah 0.00045332 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa DMAGA ke USD? $ 0.00045332 . Apakah had pasaran Dark MAGA? Had pasaran untuk DMAGA ialah $ 453.30K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran DMAGA? Bekalan edaran DMAGA ialah 999.94M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DMAGA? DMAGA mencapai harga ATH sebanyak 0.085078 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DMAGA? DMAGA melihat harga ATL sebanyak 0.00033269 USD . Berapakah jumlah dagangan DMAGA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DMAGAialah -- USD . Adakah DMAGA akan naik lebih tinggi tahun ini? DMAGA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek.

