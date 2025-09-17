Lagi Mengenai DMG

Dark Magician Girl Logo

Dark Magician Girl Harga (DMG)

Tidak tersenarai

1 DMG ke USD Harga Langsung:

$0.00011508
$0.00011508$0.00011508
+0.70%1D
mexc
USD
Dark Magician Girl (DMG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:05:30 (UTC+8)

Dark Magician Girl (DMG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.62%

-0.34%

+2.58%

+2.58%

Dark Magician Girl (DMG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DMG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DMG sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DMG telah berubah sebanyak +0.62% sejak sejam yang lalu, -0.34% dalam 24 jam dan +2.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dark Magician Girl (DMG) Maklumat Pasaran

$ 114.94K
$ 114.94K$ 114.94K

--
----

$ 114.94K
$ 114.94K$ 114.94K

998.74M
998.74M 998.74M

998,738,412.061077
998,738,412.061077 998,738,412.061077

Had Pasaran semasa Dark Magician Girl ialah $ 114.94K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DMG ialah 998.74M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998738412.061077. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 114.94K.

Dark Magician Girl (DMG) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Dark Magician Girl kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Dark Magician Girl kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Dark Magician Girl kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Dark Magician Girl kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.34%
30 Hari$ 0+26.06%
60 Hari$ 0+22.43%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Dark Magician Girl (DMG)

Dark Magician Girl is a memecoin of the most kawaii Yu Gi Oh waifu on the Solana blockchain. We aim to bridge the gap between anime and crypto, with plans of releasing merchandise (body pillows and PJs mainly, maybe some slippers too), and an NFT collection. We also aim to build a V2 website that will have a lot of interactive features and be a lot of fun to use and waste time on. The endgame is build a cult-like community that will never waiver under pressure, and to have a lot of fun along the way.

Dark Magician Girl (DMG) Sumber

Laman Web Rasmi

Dark Magician Girl Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Dark Magician Girl (DMG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Dark Magician Girl (DMG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dark Magician Girl.

Semak Dark Magician Girl ramalan harga sekarang!

DMG kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Dark Magician Girl (DMG)

Memahami tokenomik Dark Magician Girl (DMG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DMG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Dark Magician Girl (DMG)

Berapakah nilai Dark Magician Girl (DMG) hari ini?
Harga langsung DMG dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DMG ke USD?
Harga semasa DMG ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Dark Magician Girl?
Had pasaran untuk DMG ialah $ 114.94K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DMG?
Bekalan edaran DMG ialah 998.74M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DMG?
DMG mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DMG?
DMG melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan DMG?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DMGialah -- USD.
Adakah DMG akan naik lebih tinggi tahun ini?
DMG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DMGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:05:30 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.