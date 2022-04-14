Tokenomik Dark Magician Girl (DMG)

Lihat cerapan utama tentang Dark Magician Girl (DMG), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Dark Magician Girl (DMG) Maklumat

Dark Magician Girl is a memecoin of the most kawaii Yu Gi Oh waifu on the Solana blockchain. We aim to bridge the gap between anime and crypto, with plans of releasing merchandise (body pillows and PJs mainly, maybe some slippers too), and an NFT collection. We also aim to build a V2 website that will have a lot of interactive features and be a lot of fun to use and waste time on. The endgame is build a cult-like community that will never waiver under pressure, and to have a lot of fun along the way.

Laman Web Rasmi:
https://dmgsol.xyz/

Dark Magician Girl (DMG) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Dark Magician Girl (DMG), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 104.52K
$ 104.52K$ 104.52K
Jumlah Bekalan:
$ 998.74M
$ 998.74M$ 998.74M
Bekalan Edaran:
$ 998.74M
$ 998.74M$ 998.74M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya): $ 104.52K
$ 104.52K
$ 104.52K$ 104.52K
Tertinggi Sepanjang Masa: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Terendah Sepanjang Masa: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00010411
$ 0.00010411$ 0.00010411

Tokenomik Dark Magician Girl (DMG): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Dark Magician Girl (DMG) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DMG yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DMG yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DMG, terokai DMG harga langsung token!

