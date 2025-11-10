DarkAni Grok Companion Harga Hari Ini

Harga langsung DarkAni Grok Companion (DARKANI) hari ini ialah $ 0.00000546, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DARKANI kepada USD penukaran adalah $ 0.00000546 setiap DARKANI.

DarkAni Grok Companion kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 5,458.69, dengan bekalan edaran sebanyak 999.36M DARKANI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DARKANI didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00005604, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000507.

Dalam prestasi jangka pendek, DARKANI dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

DarkAni Grok Companion (DARKANI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.46K$ 5.46K $ 5.46K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.46K$ 5.46K $ 5.46K Bekalan Peredaran 999.36M 999.36M 999.36M Jumlah Bekalan 999,358,856.767108 999,358,856.767108 999,358,856.767108

Had Pasaran semasa DarkAni Grok Companion ialah $ 5.46K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DARKANI ialah 999.36M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999358856.767108. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.46K.