Darkbet Harga Hari Ini

Harga langsung Darkbet (DARKBET) hari ini ialah --, dengan 23.22% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DARKBET kepada USD penukaran adalah -- setiap DARKBET.

Darkbet kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 94,098, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B DARKBET. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DARKBET didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00228954, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, DARKBET dipindahkan +0.54% dalam sejam terakhir dan -46.96% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Darkbet (DARKBET) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 94.10K$ 94.10K $ 94.10K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 94.10K$ 94.10K $ 94.10K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Darkbet ialah $ 94.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DARKBET ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 94.10K.