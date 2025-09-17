DarkPino (DPINO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00692756 $ 0.00692756 $ 0.00692756 24J Rendah $ 0.00733885 $ 0.00733885 $ 0.00733885 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00692756$ 0.00692756 $ 0.00692756 24J Tinggi $ 0.00733885$ 0.00733885 $ 0.00733885 Sepanjang Masa $ 0.01601934$ 0.01601934 $ 0.01601934 Harga Terendah $ 0.00277328$ 0.00277328 $ 0.00277328 Perubahan Harga (1J) +1.01% Perubahan Harga (1D) -2.82% Perubahan Harga (7D) -7.98% Perubahan Harga (7D) -7.98%

DarkPino (DPINO) harga masa nyata ialah $0.00702488. Sepanjang 24 jam yang lalu, DPINO didagangkan antara $ 0.00692756 rendah dan $ 0.00733885 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DPINO sepanjang masa ialah $ 0.01601934, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00277328.

Dari segi prestasi jangka pendek, DPINO telah berubah sebanyak +1.01% sejak sejam yang lalu, -2.82% dalam 24 jam dan -7.98% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DarkPino (DPINO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.86M$ 6.86M $ 6.86M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.86M$ 6.86M $ 6.86M Bekalan Peredaran 988.56M 988.56M 988.56M Jumlah Bekalan 988,560,456.4029487 988,560,456.4029487 988,560,456.4029487

Had Pasaran semasa DarkPino ialah $ 6.86M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DPINO ialah 988.56M, dengan jumlah bekalan sebanyak 988560456.4029487. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.86M.