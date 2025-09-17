DarkPino Harga (DPINO)
+1.01%
-2.82%
-7.98%
-7.98%
DarkPino (DPINO) harga masa nyata ialah $0.00702488. Sepanjang 24 jam yang lalu, DPINO didagangkan antara $ 0.00692756 rendah dan $ 0.00733885 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DPINO sepanjang masa ialah $ 0.01601934, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00277328.
Dari segi prestasi jangka pendek, DPINO telah berubah sebanyak +1.01% sejak sejam yang lalu, -2.82% dalam 24 jam dan -7.98% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa DarkPino ialah $ 6.86M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DPINO ialah 988.56M, dengan jumlah bekalan sebanyak 988560456.4029487. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.86M.
Pada hari ini, perubahan harga DarkPino kepada USD adalah $ -0.000204462549198665.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga DarkPino kepada USD adalah $ -0.0003129668.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga DarkPino kepada USD adalah $ -0.0021347366.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga DarkPino kepada USD adalah $ +0.00110958488390259.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ -0.000204462549198665
|-2.82%
|30 Hari
|$ -0.0003129668
|-4.45%
|60 Hari
|$ -0.0021347366
|-30.38%
|90 Hari
|$ +0.00110958488390259
|+18.76%
We are a meme coin to get people together and have fun, be a part of a solid community. We have a clear roadmap: $10M – $50M MC: “Degen Renaissance” AI Bot Integration (Phase 1): Meme Generator + Burn Bot → create memes, burn supply. Dark Pino GPT bot trained on degenerate lore. Dark Pino Voice Cloner + Meme Synth Tool Speak like Dark Pino, post memes via voice commands. Pino/Pino NFTs = Access Keys Launch "Darklist" NFT access cards for exclusive event voting, content, AI tools. Monthly IRL/Metaverse Parties Livestreamed Jungle/Gorilla/Strip Club themes. “Pino vs Pino” Battle Arena (on-chain PvP via meme duels). $50M – $260M MC: “AI Uprising” AI Bot (Phase 2): Open-source Pino AI bot for community memes. Meme → vote → top-voted memes get burned into lore & token rewards. Launch Dark DAO Community governs meme direction, burns, treasury. $DPINO = power in chaos. Staking + Treasury Yield Pools Degens stake NFTs or $DPINO to gain voting multipliers or rare NFTs. $250M – $1B+ MC: “The Meme Empire” Dark Pino AI Terminal App Built-in meme tools, bot access, wallet, and feed. Celeb Deepfake Endorsement Engine Use your $DPINO to commission AI-generated celeb meme videos (satire protected). Solana Ecosystem Partnerships Bring in GameFi projects, degenerate DAOs, and culture tokens. Netflix-Style Docu-Comedy Pitch “Dark Pino: Betrayal to Billions” $DPINO Debit Card Launch with meme-based rewards (IRL strip club perks, merch, gorilla mask discounts).
