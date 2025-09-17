darksun (BINARY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01274691$ 0.01274691 $ 0.01274691 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +9.52% Perubahan Harga (7D) +9.52%

darksun (BINARY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BINARY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BINARY sepanjang masa ialah $ 0.01274691, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BINARY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +9.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

darksun (BINARY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 42.77K$ 42.77K $ 42.77K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 42.77K$ 42.77K $ 42.77K Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,996,828.07 999,996,828.07 999,996,828.07

Had Pasaran semasa darksun ialah $ 42.77K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BINARY ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999996828.07. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 42.77K.