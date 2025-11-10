Darwin Harga Hari Ini

Harga langsung Darwin (DARWIN) hari ini ialah --, dengan 5.80% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DARWIN kepada USD penukaran adalah -- setiap DARWIN.

Darwin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 147,332, dengan bekalan edaran sebanyak 465.83M DARWIN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DARWIN didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.02393398, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, DARWIN dipindahkan +1.59% dalam sejam terakhir dan -4.91% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Darwin (DARWIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 147.33K$ 147.33K $ 147.33K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 316.28K$ 316.28K $ 316.28K Bekalan Peredaran 465.83M 465.83M 465.83M Jumlah Bekalan 999,996,256.91182 999,996,256.91182 999,996,256.91182

Had Pasaran semasa Darwin ialah $ 147.33K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DARWIN ialah 465.83M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999996256.91182. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 316.28K.