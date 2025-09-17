Darwinia Commitment (KTON) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 3.49 $ 3.49 $ 3.49 24J Rendah $ 3.58 $ 3.58 $ 3.58 24J Tinggi 24J Rendah $ 3.49$ 3.49 $ 3.49 24J Tinggi $ 3.58$ 3.58 $ 3.58 Sepanjang Masa $ 416.09$ 416.09 $ 416.09 Harga Terendah $ 1.71$ 1.71 $ 1.71 Perubahan Harga (1J) +0.04% Perubahan Harga (1D) -2.34% Perubahan Harga (7D) +3.34% Perubahan Harga (7D) +3.34%

Darwinia Commitment (KTON) harga masa nyata ialah $3.49. Sepanjang 24 jam yang lalu, KTON didagangkan antara $ 3.49 rendah dan $ 3.58 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KTON sepanjang masa ialah $ 416.09, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.71.

Dari segi prestasi jangka pendek, KTON telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, -2.34% dalam 24 jam dan +3.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Darwinia Commitment (KTON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 521.18K$ 521.18K $ 521.18K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 521.18K$ 521.18K $ 521.18K Bekalan Peredaran 149.05K 149.05K 149.05K Jumlah Bekalan 149,047.0 149,047.0 149,047.0

Had Pasaran semasa Darwinia Commitment ialah $ 521.18K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KTON ialah 149.05K, dengan jumlah bekalan sebanyak 149047.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 521.18K.