Dash 2 Trade (D2T) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00023604 $ 0.00023604 $ 0.00023604 24J Rendah $ 0.00024961 $ 0.00024961 $ 0.00024961 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00023604$ 0.00023604 $ 0.00023604 24J Tinggi $ 0.00024961$ 0.00024961 $ 0.00024961 Sepanjang Masa $ 0.053805$ 0.053805 $ 0.053805 Harga Terendah $ 0.00013598$ 0.00013598 $ 0.00013598 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -0.22% Perubahan Harga (7D) -13.14% Perubahan Harga (7D) -13.14%

Dash 2 Trade (D2T) harga masa nyata ialah $0.00024878. Sepanjang 24 jam yang lalu, D2T didagangkan antara $ 0.00023604 rendah dan $ 0.00024961 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi D2T sepanjang masa ialah $ 0.053805, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00013598.

Dari segi prestasi jangka pendek, D2T telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -0.22% dalam 24 jam dan -13.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dash 2 Trade (D2T) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 117.85K$ 117.85K $ 117.85K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 248.88K$ 248.88K $ 248.88K Bekalan Peredaran 473.50M 473.50M 473.50M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Dash 2 Trade ialah $ 117.85K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran D2T ialah 473.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 248.88K.