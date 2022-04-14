Tokenomik Dash 2 Trade (D2T)

Lihat cerapan utama tentang Dash 2 Trade (D2T), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Dash 2 Trade (D2T) Maklumat

Trading analytics dashboard and social trading platform for retail crypto traders. Dash 2 Trade offers:

  • Strategy builder and Backtester: Accessible tools for backtesting allows users to assess whether or not their trading strategy is profitable.
  • Presale Section: Bring clarity of information to this large and underserved market in the crypto space.
  • Risk profiler: Establish a trader’s risk profile and the trading style most suited to them e.g. day trading / swing trading.
  • Trading signals: Provides actionable insight for retail traders based on event driven outlier detection algorithms.
  • Social trading: Trading competitions and shareable signals.

https://dash2trade.com/

Dash 2 Trade (D2T) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Dash 2 Trade (D2T), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 120.64K
$ 120.64K$ 120.64K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 473.50M
$ 473.50M$ 473.50M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 254.79K
$ 254.79K$ 254.79K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.053805
$ 0.053805$ 0.053805
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00025495
$ 0.00025495$ 0.00025495

Tokenomik Dash 2 Trade (D2T): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Dash 2 Trade (D2T) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token D2T yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token D2T yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik D2T, terokai D2T harga langsung token!

D2T Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju D2T? Halaman ramalan harga D2T kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

