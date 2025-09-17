Dash Diamond (DASHD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00115521 $ 0.00115521 $ 0.00115521 24J Rendah $ 0.00115521 $ 0.00115521 $ 0.00115521 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00115521$ 0.00115521 $ 0.00115521 24J Tinggi $ 0.00115521$ 0.00115521 $ 0.00115521 Sepanjang Masa $ 54.7$ 54.7 $ 54.7 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) 0.00% Perubahan Harga (7D) -29.42% Perubahan Harga (7D) -29.42%

Dash Diamond (DASHD) harga masa nyata ialah $0.00115521. Sepanjang 24 jam yang lalu, DASHD didagangkan antara $ 0.00115521 rendah dan $ 0.00115521 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DASHD sepanjang masa ialah $ 54.7, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DASHD telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan -29.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dash Diamond (DASHD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 523.90K$ 523.90K $ 523.90K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 523.92K$ 523.92K $ 523.92K Bekalan Peredaran 453.51M 453.51M 453.51M Jumlah Bekalan 453,527,516.2231876 453,527,516.2231876 453,527,516.2231876

Had Pasaran semasa Dash Diamond ialah $ 523.90K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DASHD ialah 453.51M, dengan jumlah bekalan sebanyak 453527516.2231876. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 523.92K.