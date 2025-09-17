Dastra Network (DAN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00782597 $ 0.00782597 $ 0.00782597 24J Rendah $ 0.00782597 $ 0.00782597 $ 0.00782597 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00782597$ 0.00782597 $ 0.00782597 24J Tinggi $ 0.00782597$ 0.00782597 $ 0.00782597 Sepanjang Masa $ 0.02999587$ 0.02999587 $ 0.02999587 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Dastra Network (DAN) harga masa nyata ialah $0.00782597. Sepanjang 24 jam yang lalu, DAN didagangkan antara $ 0.00782597 rendah dan $ 0.00782597 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DAN sepanjang masa ialah $ 0.02999587, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DAN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dastra Network (DAN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 986.41K$ 986.41K $ 986.41K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.07M$ 4.07M $ 4.07M Bekalan Peredaran 126.04M 126.04M 126.04M Jumlah Bekalan 520,000,000.0 520,000,000.0 520,000,000.0

Had Pasaran semasa Dastra Network ialah $ 986.41K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DAN ialah 126.04M, dengan jumlah bekalan sebanyak 520000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.07M.