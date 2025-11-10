Tokenomik Data Ai (DATA)

Lihat cerapan utama tentang Data Ai (DATA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:23:07 (UTC+8)
USD

Data Ai (DATA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Data Ai (DATA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 5.80K
$ 5.80K$ 5.80K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 5.80K
$ 5.80K$ 5.80K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00015574
$ 0.00015574$ 0.00015574
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00000535
$ 0.00000535$ 0.00000535
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Data Ai (DATA) Maklumat

Data AI The Future of Private, On-Device Intelligence

Data AI isn’t just another AI tool it’s the next generation of intelligent systems. Unlike cloud-based models like ChatGPT or Gemini, which depend on remote servers and centralized storage, Data AI runs entirely on your device. All processing happens locally, and your data never leaves your control.

By leveraging Trusted Execution Environments (TEEs), every operation is executed securely within an enclave that even the system itself cannot access. No user data is ever stored or transmitted. You retain complete control, absolute privacy, and uncompromising security.

Yet despite being fully local, Data AI supports safe integration with sensitive services like Google accounts, email, and calendars all without exposing your information. It’s a paradigm shift not just an incremental improvement toward private, intelligent computing.

This is your chance to join early and secure your place in the future of private AI. We believe in giving everyone a fair shot no gatekeeping, no insider-only access. Be part of the journey right from the start.

Welcome to the future welcome to Data AI.

Laman Web Rasmi:
https://www.data-ai.co/
Kertas putih:
https://data-ai.gitbook.io/docs

Tokenomik Data Ai (DATA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Data Ai (DATA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DATA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DATA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DATA, terokai DATA harga langsung token!

DATA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju DATA? Halaman ramalan harga DATA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

