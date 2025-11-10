Tokenomik Data Ai (DATA)
Data Ai (DATA) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Data Ai (DATA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Data Ai (DATA) Maklumat
Data AI The Future of Private, On-Device Intelligence
Data AI isn’t just another AI tool it’s the next generation of intelligent systems. Unlike cloud-based models like ChatGPT or Gemini, which depend on remote servers and centralized storage, Data AI runs entirely on your device. All processing happens locally, and your data never leaves your control.
By leveraging Trusted Execution Environments (TEEs), every operation is executed securely within an enclave that even the system itself cannot access. No user data is ever stored or transmitted. You retain complete control, absolute privacy, and uncompromising security.
Yet despite being fully local, Data AI supports safe integration with sensitive services like Google accounts, email, and calendars all without exposing your information. It’s a paradigm shift not just an incremental improvement toward private, intelligent computing.
This is your chance to join early and secure your place in the future of private AI. We believe in giving everyone a fair shot no gatekeeping, no insider-only access. Be part of the journey right from the start.
Welcome to the future welcome to Data AI.
Tokenomik Data Ai (DATA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Data Ai (DATA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token DATA yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token DATA yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik DATA, terokai DATA harga langsung token!
DATA Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju DATA? Halaman ramalan harga DATA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi
PANAS
Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara
Volum TERATAS
Mata wang kripto dengan volum dagangan tertinggi
Baru Ditambah
Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan
Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak
Pemeroleh keuntungan teratas kripto 24 J yang setiap pedagang harus berikan perhatian