Apakah itu Data Lake (LAKE)

Data Lake has built a global medical data donation program - tokenised and created with web3 technologies - in order to solve the most pressing issue in medical science; access to high-quality medical data. Data Lake system uses blockchain technology to record and verify donor consent, ensuring their data is only used with express permission as evidenced on the blockchain. This consent system is running on Polygon chain, an ETH L2 chain with low fees, fast transactions, and optimal scalability. Additionally our medical data ecosystem is powered by $LAKE, an ERC20 token on Ethereum chain that is an entry-ticket to participating, powers donors rewards, and has various other utilities.

Tokenomik Data Lake (LAKE)

Memahami tokenomik Data Lake (LAKE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token LAKE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Data Lake (LAKE) Berapakah nilai Data Lake (LAKE) hari ini? Harga langsung LAKE dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa LAKE ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa LAKE ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Data Lake? Had pasaran untuk LAKE ialah $ 1.56M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran LAKE? Bekalan edaran LAKE ialah 1.58B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) LAKE? LAKE mencapai harga ATH sebanyak 0.04781821 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa LAKE? LAKE melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan LAKE? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk LAKEialah -- USD . Adakah LAKE akan naik lebih tinggi tahun ini? LAKE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak LAKEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

