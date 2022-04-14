Tokenomik Data Lake (LAKE)

Data Lake (LAKE) Maklumat

Data Lake has built a global medical data donation program - tokenised and created with web3 technologies - in order to solve the most pressing issue in medical science; access to high-quality medical data.

Data Lake system uses blockchain technology to record and verify donor consent, ensuring their data is only used with express permission as evidenced on the blockchain. This consent system is running on Polygon chain, an ETH L2 chain with low fees, fast transactions, and optimal scalability. Additionally our medical data ecosystem is powered by $LAKE, an ERC20 token on Ethereum chain that is an entry-ticket to participating, powers donors rewards, and has various other utilities.

https://data-lake.co
https://data-lake.co/whitepaper

Data Lake (LAKE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Data Lake (LAKE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M
Jumlah Bekalan:
$ 2.50B
$ 2.50B$ 2.50B
Bekalan Edaran:
$ 1.58B
$ 1.58B$ 1.58B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 2.42M
$ 2.42M
$ 2.42M$ 2.42M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.04781821
$ 0.04781821$ 0.04781821
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00096973
$ 0.00096973$ 0.00096973

Tokenomik Data Lake (LAKE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Data Lake (LAKE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token LAKE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token LAKE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik LAKE, terokai LAKE harga langsung token!

