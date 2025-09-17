Data Universe (SN13) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4.14 $ 4.14 $ 4.14 24J Rendah $ 4.26 $ 4.26 $ 4.26 24J Tinggi 24J Rendah $ 4.14$ 4.14 $ 4.14 24J Tinggi $ 4.26$ 4.26 $ 4.26 Sepanjang Masa $ 13.36$ 13.36 $ 13.36 Harga Terendah $ 4.08$ 4.08 $ 4.08 Perubahan Harga (1J) -0.20% Perubahan Harga (1D) -0.31% Perubahan Harga (7D) -0.26% Perubahan Harga (7D) -0.26%

Data Universe (SN13) harga masa nyata ialah $4.22. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN13 didagangkan antara $ 4.14 rendah dan $ 4.26 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN13 sepanjang masa ialah $ 13.36, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 4.08.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN13 telah berubah sebanyak -0.20% sejak sejam yang lalu, -0.31% dalam 24 jam dan -0.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Data Universe (SN13) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.13M$ 11.13M $ 11.13M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.13M$ 11.13M $ 11.13M Bekalan Peredaran 2.63M 2.63M 2.63M Jumlah Bekalan 2,634,073.215188286 2,634,073.215188286 2,634,073.215188286

Had Pasaran semasa Data Universe ialah $ 11.13M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN13 ialah 2.63M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2634073.215188286. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.13M.