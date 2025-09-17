Apakah itu Databot (DATA)

What is the project about? Data Bot introduces a comprehensive suite of web3 tools, including telegram bots, delivering real-time signals and insights across the crypto market. By aggregating numerous data sources and employing AI, Data Bot delivers traders a unique perspective for their investment decisions What makes your project unique? We've built our foundation on robust technology that seamlessly pulls data from various sources. What makes us unique is our innovative approach, which blends social and on-chain data analysis with AI. This means we're automating and streamlining the research process for discovering promising new projects and identifying new early narratives. History of your project. Over the past few months, we have been diligently developing an analytics platform. We entered a stealth launch phase 15 days ago, and just recently, 2 days ago, we unveiled our inaugural premium features through Telegram bots What’s next for your project? We are dedicated to advancing our analytics and enriching the user experience. Currently, we're diligently working on a Dapp that is scheduled for launch in Q4 2023. This upcoming development underscores our commitment to continuous growth and innovation. What can your token be used for? $DATA token is the subscription token used to access the premium telegram bots and future dApp features.

Berapakah nilai Databot (DATA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Databot (DATA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang?

Memahami tokenomik Databot (DATA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DATA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Databot (DATA) Berapakah nilai Databot (DATA) hari ini? Harga langsung DATA dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa DATA ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa DATA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Databot? Had pasaran untuk DATA ialah $ 876.35K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran DATA? Bekalan edaran DATA ialah 892.76M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DATA? DATA mencapai harga ATH sebanyak 0.00290556 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DATA? DATA melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan DATA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DATAialah -- USD . Adakah DATA akan naik lebih tinggi tahun ini? DATA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DATAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

