Tokenomik Databot (DATA)

Lihat cerapan utama tentang Databot (DATA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Databot (DATA) Maklumat

What is the project about?

Data Bot introduces a comprehensive suite of web3 tools, including telegram bots, delivering real-time signals and insights across the crypto market. By aggregating numerous data sources and employing AI, Data Bot delivers traders a unique perspective for their investment decisions

What makes your project unique?

We've built our foundation on robust technology that seamlessly pulls data from various sources. What makes us unique is our innovative approach, which blends social and on-chain data analysis with AI. This means we're automating and streamlining the research process for discovering promising new projects and identifying new early narratives.

History of your project.

Over the past few months, we have been diligently developing an analytics platform. We entered a stealth launch phase 15 days ago, and just recently, 2 days ago, we unveiled our inaugural premium features through Telegram bots

What’s next for your project?

We are dedicated to advancing our analytics and enriching the user experience. Currently, we're diligently working on a Dapp that is scheduled for launch in Q4 2023. This upcoming development underscores our commitment to continuous growth and innovation.

What can your token be used for?

$DATA token is the subscription token used to access the premium telegram bots and future dApp features.

Laman Web Rasmi:
https://www.data-bot.xyz/
Kertas putih:
https://docs.data-bot.xyz/introduction/what-is-data-bot

Databot (DATA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Databot (DATA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 815.93K
$ 815.93K$ 815.93K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 888.87M
$ 888.87M$ 888.87M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya): $ 917.93K
$ 917.93K
$ 917.93K$ 917.93K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00290556
$ 0.00290556$ 0.00290556
Terendah Sepanjang Masa: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00091819
$ 0.00091819$ 0.00091819

Tokenomik Databot (DATA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Databot (DATA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DATA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DATA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DATA, terokai DATA harga langsung token!

DATA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju DATA? Halaman ramalan harga DATA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.