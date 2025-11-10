DataMind Harga Hari Ini

Harga langsung DataMind (DMIND) hari ini ialah $ 0.00008363, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DMIND kepada USD penukaran adalah $ 0.00008363 setiap DMIND.

DataMind kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,362.63, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M DMIND. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DMIND didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00091396, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00007675.

Dalam prestasi jangka pendek, DMIND dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

DataMind (DMIND) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.36K$ 8.36K $ 8.36K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.36K$ 8.36K $ 8.36K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa DataMind ialah $ 8.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DMIND ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.36K.