he Future of AI is Decentralized, Private, and Powered by You In today’s world, AI is the new electricity—it powers everything from your phone's voice assistant to financial predictions and medical breakthroughs. But here’s the problem: AI development is locked in the hands of tech giantswho control all the data, the computing power, and the models. If you’re not part of a huge company with massive resources, you’re left out of the AI revolution.
Enter DataMind – A Game-Changer on the Ethereum Blockchain DataMind is building something different: A decentralized ecosystem where anyone can store private data, train AI models, prove those models are real and accurate, and get rewarded for contributing—all on the blockchain.
It’s like the Web3 version of Google AI, but instead of being run by one company, it’s powered by a global community.
Tokenomik DataMind (DMIND): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik DataMind (DMIND) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token DMIND yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token DMIND yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
