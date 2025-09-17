Datawitch (DATAWITCH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.00244137 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.57% Perubahan Harga (1D) +2.09% Perubahan Harga (7D) +12.25%

Datawitch (DATAWITCH) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DATAWITCH didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DATAWITCH sepanjang masa ialah $ 0.00244137, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DATAWITCH telah berubah sebanyak +0.57% sejak sejam yang lalu, +2.09% dalam 24 jam dan +12.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Datawitch (DATAWITCH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 52.98K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 52.98K Bekalan Peredaran 999.77M Jumlah Bekalan 999,767,752.551822

Had Pasaran semasa Datawitch ialah $ 52.98K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DATAWITCH ialah 999.77M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999767752.551822. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 52.98K.