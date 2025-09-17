Dawg World Harga (DAWG)
--
--
+9.16%
+9.16%
Dawg World (DAWG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DAWG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DAWG sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dari segi prestasi jangka pendek, DAWG telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +9.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Dawg World ialah $ 6.56K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DAWG ialah 996.59M, dengan jumlah bekalan sebanyak 996593575.20779. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.56K.
Pada hari ini, perubahan harga Dawg World kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Dawg World kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Dawg World kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Dawg World kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|--
|30 Hari
|$ 0
|+24.00%
|60 Hari
|$ 0
|+24.19%
|90 Hari
|$ 0
|--
Launched in [04/21/2025], $DAWG is a cryptocurrency built to provide users with a unique and accessible platform for participating in a vibrant, community-driven ecosystem. The token is designed with the goal of integrating digital ownership with entertainment, creating an experience that bridges the gap between luxury, culture, and the growing world of decentralized finance. $DAWG is built on the principles of accessibility, transparency, and engagement. It operates on a decentralized platform that ensures transactions are secure, verified, and transparent for all users. This ecosystem allows participants to engage directly with the community, including through collaborations with lifestyle brands, exclusive events, and digital assets tied to the $DAWG brand. Users can earn rewards, access exclusive digital content, and take part in a variety of promotions and partnerships that aim to foster an engaging and vibrant online community. The token's design prioritizes scalability and security, using proven blockchain technologies to ensure fast, low-cost transactions that can handle high volumes. With a strong emphasis on usability, $DAWG is accessible to a wide range of individuals, from seasoned crypto users to those who are new to the world of digital assets. $DAWG is not just a token but a part of a larger ecosystem that integrates seamlessly with various applications, including DeFi platforms, NFT marketplaces, and digital collectibles. The community and its contributions play a vital role in driving the value of the $DAWG token, fostering an environment where users have a voice in the platform's development and future direction. Community members are encouraged to participate in governance, ensuring that the evolution of $DAWG reflects the needs and desires of its users. The project is built with a focus on long-term growth and sustainability. Through strategic partnerships and continuous development, $DAWG aims to become an established presence in the digital economy, providing a trusted platform for users to engage with and benefit from their involvement in the growing world of decentralized finance and digital assets. With a foundation built on community, transparency, and user empowerment, $DAWG is positioning itself as a forward-thinking asset that is accessible, rewarding, and integrated into the broader digital landscape.
MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!
Berapakah nilai Dawg World (DAWG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Dawg World (DAWG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dawg World.
Semak Dawg World ramalan harga sekarang!
Memahami tokenomik Dawg World (DAWG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DAWG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|09-16 14:49:00
|Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
|09-16 14:26:00
|Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
|09-15 18:21:00
|Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
|09-15 15:08:00
|Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
|09-15 12:13:00
|Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
|09-15 11:34:00
|Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.