Apakah itu Dawkoins (DAW)

What Is Dawkoins (DAW)? Dawkoins (DAW) is a decentralized meme token designed to thrive within the crypto community and beyond. Named in honor of Richard Dawkins, the father of memes, Dawkoins aims to celebrate and promote the rich legacy of memes in the digital space. Full community driven! How Many Dawkoins (DAW) Are There in Circulation? So, Dawkoins operates on the Solana (SOL) blockchain, and we've got a total fixed supply of 1 billion tokens. As of now, the circulating supply is around 989.5 million DAW tokens. Pretty neat, right? Our symbol is "DAW," and you can find us chilling on the Solana blockchain with our contract address: 7cb67ev3jvBKaAH1tnVM8FL8WfQ96sa2TYByEXajqx8N. Now, what exactly does this circulating supply mean? It's basically all the tokens that are actively being traded on different exchanges and being used within our Dawkoins ecosystem. And since we've got a limited supply, we're all about that scarcity, making sure the value of your tokens stays nice and strong. Because we're on Solana, we get to enjoy super-fast and low-cost transactions, making it easy peasy for you to send and receive Dawkoins whenever you want. Our goal here at Dawkoins is to be as transparent as possible about our tokenomics and supply metrics, so you know exactly what you're getting into. We're all about building trust and confidence within our community and with potential investors, creating a lively and sustainable ecosystem for Dawkoins to thrive. Hope that clears things up for you! If you've got any more questions, feel free to ask. We're always here to help!

Dawkoins (DAW) Sumber Laman Web Rasmi

Dawkoins Ramalan Harga (USD)

DAW kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Dawkoins (DAW)

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Dawkoins (DAW) Berapakah nilai Dawkoins (DAW) hari ini? Harga langsung DAW dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa DAW ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa DAW ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Dawkoins? Had pasaran untuk DAW ialah $ 64.33K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran DAW? Bekalan edaran DAW ialah 989.08M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DAW? DAW mencapai harga ATH sebanyak 0.00824445 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DAW? DAW melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan DAW? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DAWialah -- USD . Adakah DAW akan naik lebih tinggi tahun ini? DAW mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DAWramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Dawkoins (DAW) Kemas Kini Industri Penting