Apakah itu Dayhub (DAY)

Dayhub is the first ecosystem that revolutionizes funded trading using Blockchain transparency and fairness. Traders who pass a skills challenge gain access to substantial capital. Through blockchain and perpetual DEXs, Dayhub ensures fair profit distribution, contrasting from traditional centralized firms. Dayhub transforms industry utilising blockchain technology and decentralization. Funded trading allows traders to access significant capital provided by a firm, often up to several hundred thousand dollars. To qualify, traders must first pay a fee to enter a trading test called a challenge, which has specific rules and objectives. If they achieve the target without breaking any rules, they receive the funding. Continued trading must adhere to the firm’s guidelines, and any violation results in loss of access to the funds. Dayhub is revolutionizing the funded trading industry by creating a decentralized ecosystem where traders, after passing a skills test known as the challenge, can receive up to hundreds of thousands of dollars in trading capital. Unlike traditional centralized firms, Dayhub ensures a fair distribution of profits between organizers and traders through blockchain technology and the development of perpetual DEXs.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Dayhub (DAY) Berapakah nilai Dayhub (DAY) hari ini? Harga langsung DAY dalam USD ialah 0.00651082 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa DAY ke USD? $ 0.00651082 . Lihat Harga semasa DAY ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Dayhub? Had pasaran untuk DAY ialah $ 3.12M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran DAY? Bekalan edaran DAY ialah 479.49M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DAY? DAY mencapai harga ATH sebanyak 0.00758727 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DAY? DAY melihat harga ATL sebanyak 0.00549307 USD . Berapakah jumlah dagangan DAY? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DAYialah -- USD . Adakah DAY akan naik lebih tinggi tahun ini? DAY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DAYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

