Dayhub Logo

Dayhub Harga (DAY)

Tidak tersenarai

1 DAY ke USD Harga Langsung:

$0.00651082
+11.70%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Dayhub (DAY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:06:52 (UTC+8)

Dayhub (DAY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00582734
24J Rendah
$ 0.00661008
24J Tinggi

$ 0.00582734

$ 0.00661008

$ 0.00758727

$ 0.00549307

+9.84%

+11.72%

+0.62%

+0.62%

Dayhub (DAY) harga masa nyata ialah $0.00651082. Sepanjang 24 jam yang lalu, DAY didagangkan antara $ 0.00582734 rendah dan $ 0.00661008 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DAY sepanjang masa ialah $ 0.00758727, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00549307.

Dari segi prestasi jangka pendek, DAY telah berubah sebanyak +9.84% sejak sejam yang lalu, +11.72% dalam 24 jam dan +0.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dayhub (DAY) Maklumat Pasaran

$ 3.12M

--
--

$ 5.32M

479.49M

817,298,464.458259

Had Pasaran semasa Dayhub ialah $ 3.12M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DAY ialah 479.49M, dengan jumlah bekalan sebanyak 817298464.458259. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.32M.

Dayhub (DAY) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Dayhub kepada USD adalah $ +0.00068297.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Dayhub kepada USD adalah $ +0.0003224887.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Dayhub kepada USD adalah $ +0.0007800587.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Dayhub kepada USD adalah $ +0.000210706640242535.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00068297+11.72%
30 Hari$ +0.0003224887+4.95%
60 Hari$ +0.0007800587+11.98%
90 Hari$ +0.000210706640242535+3.34%

Apakah itu Dayhub (DAY)

Dayhub is the first ecosystem that revolutionizes funded trading using Blockchain transparency and fairness. Traders who pass a skills challenge gain access to substantial capital. Through blockchain and perpetual DEXs, Dayhub ensures fair profit distribution, contrasting from traditional centralized firms. Dayhub transforms industry utilising blockchain technology and decentralization. Funded trading allows traders to access significant capital provided by a firm, often up to several hundred thousand dollars. To qualify, traders must first pay a fee to enter a trading test called a challenge, which has specific rules and objectives. If they achieve the target without breaking any rules, they receive the funding. Continued trading must adhere to the firm’s guidelines, and any violation results in loss of access to the funds. Dayhub is revolutionizing the funded trading industry by creating a decentralized ecosystem where traders, after passing a skills test known as the challenge, can receive up to hundreds of thousands of dollars in trading capital. Unlike traditional centralized firms, Dayhub ensures a fair distribution of profits between organizers and traders through blockchain technology and the development of perpetual DEXs.

Dayhub (DAY) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Dayhub Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Dayhub (DAY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Dayhub (DAY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dayhub.

Semak Dayhub ramalan harga sekarang!

DAY kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Dayhub (DAY)

Memahami tokenomik Dayhub (DAY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DAY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Dayhub (DAY)

Berapakah nilai Dayhub (DAY) hari ini?
Harga langsung DAY dalam USD ialah 0.00651082 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DAY ke USD?
Harga semasa DAY ke USD ialah $ 0.00651082. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Dayhub?
Had pasaran untuk DAY ialah $ 3.12M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DAY?
Bekalan edaran DAY ialah 479.49M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DAY?
DAY mencapai harga ATH sebanyak 0.00758727 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DAY?
DAY melihat harga ATL sebanyak 0.00549307 USD.
Berapakah jumlah dagangan DAY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DAYialah -- USD.
Adakah DAY akan naik lebih tinggi tahun ini?
DAY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DAYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Dayhub (DAY) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.