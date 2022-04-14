Tokenomik Dayhub (DAY)

Lihat cerapan utama tentang Dayhub (DAY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Dayhub (DAY) Maklumat

Dayhub is the first ecosystem that revolutionizes funded trading using Blockchain transparency and fairness. Traders who pass a skills challenge gain access to substantial capital. Through blockchain and perpetual DEXs, Dayhub ensures fair profit distribution, contrasting from traditional centralized firms.

Dayhub transforms industry utilising blockchain technology and decentralization.

Funded trading allows traders to access significant capital provided by a firm, often up to several hundred thousand dollars. To qualify, traders must first pay a fee to enter a trading test called a challenge, which has specific rules and objectives. If they achieve the target without breaking any rules, they receive the funding. Continued trading must adhere to the firm’s guidelines, and any violation results in loss of access to the funds.

Dayhub is revolutionizing the funded trading industry by creating a decentralized ecosystem where traders, after passing a skills test known as the challenge, can receive up to hundreds of thousands of dollars in trading capital. Unlike traditional centralized firms, Dayhub ensures a fair distribution of profits between organizers and traders through blockchain technology and the development of perpetual DEXs.

https://dayhub.io/
https://docs.dayhub.io/

Dayhub (DAY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Dayhub (DAY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 2.82M
Jumlah Bekalan:
$ 817.30M
Bekalan Edaran:
$ 479.49M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 4.80M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00758727
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00549307
Harga Semasa:
$ 0.00587138
Tokenomik Dayhub (DAY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Dayhub (DAY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DAY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DAY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DAY, terokai DAY harga langsung token!

DAY Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju DAY? Halaman ramalan harga DAY kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

