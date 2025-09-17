Lagi Mengenai DCA

DCA420 Meme Index Logo

DCA420 Meme Index Harga (DCA)

Tidak tersenarai

1 DCA ke USD Harga Langsung:

--
----
-1.10%1D
USD
DCA420 Meme Index (DCA) Carta Harga Langsung
DCA420 Meme Index (DCA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
DCA420 Meme Index (DCA) harga masa nyata ialah $0.00000848. Sepanjang 24 jam yang lalu, DCA didagangkan antara $ 0.00000845 rendah dan $ 0.00000869 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DCA sepanjang masa ialah $ 0.0021647, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000497.

Dari segi prestasi jangka pendek, DCA telah berubah sebanyak -0.69% sejak sejam yang lalu, -1.11% dalam 24 jam dan +9.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DCA420 Meme Index (DCA) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa DCA420 Meme Index ialah $ 8.44K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DCA ialah 994.61M, dengan jumlah bekalan sebanyak 994610927.260537. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.44K.

DCA420 Meme Index (DCA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga DCA420 Meme Index kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga DCA420 Meme Index kepada USD adalah $ +0.0000020284.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga DCA420 Meme Index kepada USD adalah $ +0.0000018898.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga DCA420 Meme Index kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.11%
30 Hari$ +0.0000020284+23.92%
60 Hari$ +0.0000018898+22.29%
90 Hari$ 0--

Apakah itu DCA420 Meme Index (DCA)

$DCA is a community-driven crypto project aimed at creating the ultimate, searchable database of crypto memes. By cataloging and organizing the best crypto humor and insights from around the world, $DCA connects meme culture with the digital currency landscape, making it easier for everyone to explore and share the content that defines the crypto space. "Where Crypto Meets Memes- $DCA, Your Meme Coin Search Engine"

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

DCA420 Meme Index (DCA) Sumber

Laman Web Rasmi

DCA420 Meme Index Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai DCA420 Meme Index (DCA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset DCA420 Meme Index (DCA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk DCA420 Meme Index.

Semak DCA420 Meme Index ramalan harga sekarang!

DCA kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik DCA420 Meme Index (DCA)

Memahami tokenomik DCA420 Meme Index (DCA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DCA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai DCA420 Meme Index (DCA)

Berapakah nilai DCA420 Meme Index (DCA) hari ini?
Harga langsung DCA dalam USD ialah 0.00000848 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DCA ke USD?
Harga semasa DCA ke USD ialah $ 0.00000848. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran DCA420 Meme Index?
Had pasaran untuk DCA ialah $ 8.44K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DCA?
Bekalan edaran DCA ialah 994.61M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DCA?
DCA mencapai harga ATH sebanyak 0.0021647 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DCA?
DCA melihat harga ATL sebanyak 0.00000497 USD.
Berapakah jumlah dagangan DCA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DCAialah -- USD.
Adakah DCA akan naik lebih tinggi tahun ini?
DCA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DCAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.