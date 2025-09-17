DCA420 Meme Index (DCA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00000845 $ 0.00000845 $ 0.00000845 24J Rendah $ 0.00000869 $ 0.00000869 $ 0.00000869 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00000845$ 0.00000845 $ 0.00000845 24J Tinggi $ 0.00000869$ 0.00000869 $ 0.00000869 Sepanjang Masa $ 0.0021647$ 0.0021647 $ 0.0021647 Harga Terendah $ 0.00000497$ 0.00000497 $ 0.00000497 Perubahan Harga (1J) -0.69% Perubahan Harga (1D) -1.11% Perubahan Harga (7D) +9.17% Perubahan Harga (7D) +9.17%

DCA420 Meme Index (DCA) harga masa nyata ialah $0.00000848. Sepanjang 24 jam yang lalu, DCA didagangkan antara $ 0.00000845 rendah dan $ 0.00000869 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DCA sepanjang masa ialah $ 0.0021647, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000497.

Dari segi prestasi jangka pendek, DCA telah berubah sebanyak -0.69% sejak sejam yang lalu, -1.11% dalam 24 jam dan +9.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DCA420 Meme Index (DCA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.44K$ 8.44K $ 8.44K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.44K$ 8.44K $ 8.44K Bekalan Peredaran 994.61M 994.61M 994.61M Jumlah Bekalan 994,610,927.260537 994,610,927.260537 994,610,927.260537

Had Pasaran semasa DCA420 Meme Index ialah $ 8.44K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DCA ialah 994.61M, dengan jumlah bekalan sebanyak 994610927.260537. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.44K.