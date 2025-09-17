DeBox (BOX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.02187032 24J Tinggi $ 0.02816993 Sepanjang Masa $ 0.122695 Harga Terendah $ 0.0037117 Perubahan Harga (1J) +0.39% Perubahan Harga (1D) +14.11% Perubahan Harga (7D) +92.51%

DeBox (BOX) harga masa nyata ialah $0.02501604. Sepanjang 24 jam yang lalu, BOX didagangkan antara $ 0.02187032 rendah dan $ 0.02816993 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BOX sepanjang masa ialah $ 0.122695, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0037117.

Dari segi prestasi jangka pendek, BOX telah berubah sebanyak +0.39% sejak sejam yang lalu, +14.11% dalam 24 jam dan +92.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DeBox (BOX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.16M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 24.89M Bekalan Peredaran 368.06M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa DeBox ialah $ 9.16M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BOX ialah 368.06M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.89M.