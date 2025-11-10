DebtCoin Harga Hari Ini

Harga langsung DebtCoin (DEBT) hari ini ialah $ 0.00021928, dengan 9.19% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DEBT kepada USD penukaran adalah $ 0.00021928 setiap DEBT.

DebtCoin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 213,576, dengan bekalan edaran sebanyak 979.20M DEBT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DEBT didagangkan antara $ 0.00019813 (rendah) dan $ 0.00022356 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.03468763, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00017408.

Dalam prestasi jangka pendek, DEBT dipindahkan -0.63% dalam sejam terakhir dan -46.14% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

DebtCoin (DEBT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 213.58K$ 213.58K $ 213.58K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 213.58K$ 213.58K $ 213.58K Bekalan Peredaran 979.20M 979.20M 979.20M Jumlah Bekalan 979,198,709.537939 979,198,709.537939 979,198,709.537939

Had Pasaran semasa DebtCoin ialah $ 213.58K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DEBT ialah 979.20M, dengan jumlah bekalan sebanyak 979198709.537939. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 213.58K.