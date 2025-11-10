Tokenomik DebtCoin (DEBT)

Tokenomik DebtCoin (DEBT)

Modal Pasaran:
$ 221.57K
Jumlah Bekalan:
$ 979.20M
Bekalan Edaran:
$ 979.20M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 221.57K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.03468763
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00022628
DebtCoin (DEBT) Maklumat

DebtCoin is a Solana-based memecoin created to raise awareness about the growing U.S. national debt. Unlike typical memecoins driven solely by speculation, DebtCoin redirects creator fees generated through on-chain trading activity into real, verifiable payments to the U.S. Treasury using Pay.gov. All transactions are documented with official tracking IDs and receipts to ensure full transparency. The project does not request donations or connect wallets, and it does not promise returns. Its mission is to highlight the global implications of U.S. sovereign debt, using crypto culture as a medium to spark conversation and action. As the U.S. dollar continues to influence global markets, inflation, and economic policy, DebtCoin positions itself as a symbolic yet functional response to a growing structural issue.

Laman Web Rasmi:
https://debtcoin.biz/

Tokenomik DebtCoin (DEBT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik DebtCoin (DEBT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DEBT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DEBT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DEBT, terokai DEBT harga langsung token!

