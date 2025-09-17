DEC Token (DECT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.66% Perubahan Harga (1D) +0.84% Perubahan Harga (7D) +5.83% Perubahan Harga (7D) +5.83%

DEC Token (DECT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DECT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DECT sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DECT telah berubah sebanyak +0.66% sejak sejam yang lalu, +0.84% dalam 24 jam dan +5.83% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DEC Token (DECT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 293.28K$ 293.28K $ 293.28K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 293.28K$ 293.28K $ 293.28K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa DEC Token ialah $ 293.28K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DECT ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 293.28K.