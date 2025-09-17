DeCats (DECATS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.633414 $ 0.633414 $ 0.633414 24J Rendah $ 0.64261 $ 0.64261 $ 0.64261 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.633414$ 0.633414 $ 0.633414 24J Tinggi $ 0.64261$ 0.64261 $ 0.64261 Sepanjang Masa $ 114.92$ 114.92 $ 114.92 Harga Terendah $ 0.501843$ 0.501843 $ 0.501843 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +1.29% Perubahan Harga (7D) -2.35% Perubahan Harga (7D) -2.35%

DeCats (DECATS) harga masa nyata ialah $0.64156. Sepanjang 24 jam yang lalu, DECATS didagangkan antara $ 0.633414 rendah dan $ 0.64261 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DECATS sepanjang masa ialah $ 114.92, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.501843.

Dari segi prestasi jangka pendek, DECATS telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.29% dalam 24 jam dan -2.35% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DeCats (DECATS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.42K$ 6.42K $ 6.42K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.42K$ 6.42K $ 6.42K Bekalan Peredaran 10.00K 10.00K 10.00K Jumlah Bekalan 10,000.0 10,000.0 10,000.0

Had Pasaran semasa DeCats ialah $ 6.42K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DECATS ialah 10.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.42K.