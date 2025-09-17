Decentr (DEC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.610172$ 0.610172 $ 0.610172 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.17% Perubahan Harga (1D) -10.02% Perubahan Harga (7D) -21.60% Perubahan Harga (7D) -21.60%

Decentr (DEC) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DEC didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DEC sepanjang masa ialah $ 0.610172, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DEC telah berubah sebanyak -0.17% sejak sejam yang lalu, -10.02% dalam 24 jam dan -21.60% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Decentr (DEC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.85K$ 12.85K $ 12.85K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 23.64K$ 23.64K $ 23.64K Bekalan Peredaran 108.77M 108.77M 108.77M Jumlah Bekalan 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Had Pasaran semasa Decentr ialah $ 12.85K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DEC ialah 108.77M, dengan jumlah bekalan sebanyak 200000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.64K.