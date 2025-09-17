Decentral Games (DG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00133553 $ 0.00133553 $ 0.00133553 24J Rendah $ 0.00158043 $ 0.00158043 $ 0.00158043 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00133553$ 0.00133553 $ 0.00133553 24J Tinggi $ 0.00158043$ 0.00158043 $ 0.00158043 Sepanjang Masa $ 1.63$ 1.63 $ 1.63 Harga Terendah $ 0.00113538$ 0.00113538 $ 0.00113538 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -4.41% Perubahan Harga (7D) +1.34% Perubahan Harga (7D) +1.34%

Decentral Games (DG) harga masa nyata ialah $0.00151011. Sepanjang 24 jam yang lalu, DG didagangkan antara $ 0.00133553 rendah dan $ 0.00158043 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DG sepanjang masa ialah $ 1.63, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00113538.

Dari segi prestasi jangka pendek, DG telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -4.41% dalam 24 jam dan +1.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Decentral Games (DG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Bekalan Peredaran 933.91M 933.91M 933.91M Jumlah Bekalan 933,908,787.5735667 933,908,787.5735667 933,908,787.5735667

Had Pasaran semasa Decentral Games ialah $ 1.41M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DG ialah 933.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 933908787.5735667. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.41M.