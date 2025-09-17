Decentral Games ICE (ICE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.301699$ 0.301699 $ 0.301699 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -0.06% Perubahan Harga (7D) -0.06%

Decentral Games ICE (ICE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ICE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ICE sepanjang masa ialah $ 0.301699, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ICE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -0.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Decentral Games ICE (ICE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 92.61K$ 92.61K $ 92.61K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 93.02K$ 93.02K $ 93.02K Bekalan Peredaran 225.67M 225.67M 225.67M Jumlah Bekalan 226,662,490.889 226,662,490.889 226,662,490.889

Had Pasaran semasa Decentral Games ICE ialah $ 92.61K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ICE ialah 225.67M, dengan jumlah bekalan sebanyak 226662490.889. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 93.02K.