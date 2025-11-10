Decentral Mining Protocol Harga Hari Ini

Harga langsung Decentral Mining Protocol (DMP) hari ini ialah $ 0.00001506, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DMP kepada USD penukaran adalah $ 0.00001506 setiap DMP.

Decentral Mining Protocol kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 15,060.29, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B DMP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DMP didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00156132, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000148.

Dalam prestasi jangka pendek, DMP dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -16.45% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Decentral Mining Protocol (DMP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.06K$ 15.06K $ 15.06K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.06K$ 15.06K $ 15.06K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Decentral Mining Protocol ialah $ 15.06K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DMP ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.06K.