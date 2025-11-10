Tokenomik Decentral Mining Protocol (DMP)

Lihat cerapan utama tentang Decentral Mining Protocol (DMP), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:23:28 (UTC+8)
USD

Decentral Mining Protocol (DMP) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Decentral Mining Protocol (DMP), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 15.06K
$ 15.06K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 15.06K
$ 15.06K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00156132
$ 0.00156132
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0

Decentral Mining Protocol (DMP) Maklumat

Decentral Mining Protocol(DMP) is a decentralized mining infrastructure that empowers anyone with a GPU to mine Bitcoin collaboratively. By tokenizing GPU hashrate and distributing BTC rewards on-chain, DMP transforms mining into a community-first, real-world asset (RWA) experience.

Bitcoin, originally designed as a decentralized financial system, has ironically become increasingly centralized in its mining layer. Access to efficient mining hardware (ASICs), cheap electricity, and large-scale mining farms has led to an exclusionary ecosystem where regular users cannot meaningfully participate.

Meanwhile, there are hundreds of millions of underutilized GPUs globally—on gaming rigs, home desktops, and cloud servers. These devices are powerful enough to contribute to hash-based computational work when aggregated.

DMP is built to capture this idle GPU compute and convert it into Bitcoin mining power, while ensuring every contributor receives a share of the BTC rewards generated by the network.

Laman Web Rasmi:
https://dmptoken.xyz

Tokenomik Decentral Mining Protocol (DMP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Decentral Mining Protocol (DMP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DMP yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DMP yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DMP, terokai DMP harga langsung token!

DMP Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju DMP? Halaman ramalan harga DMP kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

