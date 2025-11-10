DecentralGPT Harga Hari Ini

Harga langsung DecentralGPT (DGC) hari ini ialah $ 0.00000136, dengan 14.11% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DGC kepada USD penukaran adalah $ 0.00000136 setiap DGC.

DecentralGPT kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 214,632, dengan bekalan edaran sebanyak 157.20B DGC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DGC didagangkan antara $ 0.00000112 (rendah) dan $ 0.00000163 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00007494, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000103.

Dalam prestasi jangka pendek, DGC dipindahkan -0.03% dalam sejam terakhir dan -11.83% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

DecentralGPT (DGC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 214.63K$ 214.63K $ 214.63K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M Bekalan Peredaran 157.20B 157.20B 157.20B Jumlah Bekalan 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

