Decentralized AI Organization (DAIO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00000756 24J Tinggi $ 0.00001815 Sepanjang Masa $ 0.00028065 Harga Terendah $ 0.00000459 Perubahan Harga (1J) +0.71% Perubahan Harga (1D) -7.46% Perubahan Harga (7D) +16.18%

Decentralized AI Organization (DAIO) harga masa nyata ialah $0.00000761. Sepanjang 24 jam yang lalu, DAIO didagangkan antara $ 0.00000756 rendah dan $ 0.00001815 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DAIO sepanjang masa ialah $ 0.00028065, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000459.

Dari segi prestasi jangka pendek, DAIO telah berubah sebanyak +0.71% sejak sejam yang lalu, -7.46% dalam 24 jam dan +16.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Decentralized AI Organization (DAIO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.60K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.60K Bekalan Peredaran 997.89M Jumlah Bekalan 997,890,073.750441

Had Pasaran semasa Decentralized AI Organization ialah $ 7.60K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DAIO ialah 997.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 997890073.750441. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.60K.