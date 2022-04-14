Tokenomik Decentralized AI Organization (DAIO)

Lihat cerapan utama tentang Decentralized AI Organization (DAIO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Decentralized AI Organization (DAIO) Maklumat

The vision behind $DAIO's Reward System is simple. Those that hold and buy dips should be rewarded over jeets or buy pressure sellers. In theory if everyone held together the coin would go up right? Sadly that is not the case but the DAIO feels those that are loyal to a coin shall be rewarded. First use case is $DAIO and the agents that follow. Phase II will unlock it's second use case, the Solana blockchain.

Laman Web Rasmi:
https://daio.world/
Kertas putih:
https://github.com/decentralizedaiorganization/DAIORewardSystem

Decentralized AI Organization (DAIO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Decentralized AI Organization (DAIO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 8.02K
$ 8.02K
Jumlah Bekalan:
$ 997.89M
$ 997.89M
Bekalan Edaran:
$ 997.89M
$ 997.89M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 8.02K
$ 8.02K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0

Tokenomik Decentralized AI Organization (DAIO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Decentralized AI Organization (DAIO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DAIO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DAIO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DAIO, terokai DAIO harga langsung token!

DAIO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju DAIO? Halaman ramalan harga DAIO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.